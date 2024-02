"Šobrīd algotu darbu nestrādāju." Ar ko šobrīd nodarbojas Einars Repše

"Naudas pelnīšana dzīvē nav svarīgākais. Es iztieku no iekrājumiem un no tā, ko aizņemos no tuviniekiem un draugiem. Gaidu pensiju. Šā gada izskaņā man būs jau 63 gadi; cik tad nu vairs līdz pensijai palicis. Vienam man ar savu pensiju dzīvošanai pilnīgi noteikti pietiks. Man nekā daudz nevajag," paziņo Repše.