Olimpiskais čempions ar šāvienu viesnīcas sienā atnesis dārgu sodu visai Norvēģijas biatlona federācijai

"Esmu centies to atstāt aiz muguras, taču tas visu laiku ir sēdējis manā galvā. Patīkami, ka tagad varu to izmest no prāta un par visiem 100% pievērsties sportam. Esmu gandarīts, ka sods nebija pārāk bargs. Manuprāt, naudas sods un apiešanās ar ieroci kurss ir samērīgs sods," sacīja Lēgreids, kurš kopā ar komandu gatavojas pasaules čempionātam Nove Mesto, kur šajās dienās plosās spēcīgs vējš.