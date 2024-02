Igaunijā atklāts pirmais inficēšanās ar masalām gadījums kopš 2019. gada

Pēdējo gadu laikā masalas Igaunijā atklātas personām, kas atgriezušās no ārvalstu braucieniem. Piemēram, 2023.gadā reģistrēti četri inficēšanās ar masalām gadījumi. Divi no inficētajiem bija atgriezušies no Taizemes un pa vienam no Vācijas un Apvienotajiem Arābu Emirātiem. Iepriekšējo reizi inficēšanās Igaunijas iekšienē tika reģistrēta 2019.gadā.