Vaidere mudina izmeklēt Krievijas aģentu ietekmi ES iestādēs

Kā aģentūru LETA informēja politiķes birojā, eiroparlamentāriete norāda, ka EP uz ziņām par EP deputātes Tatjanas Ždanokas (LKS) sadarbību ar Krievijas specdienestiem deputāti reaģējuši nekavējoties - tika ierosināts šo jautājumu apspriest un to arī šonedēļ plenārsēdē EP izdarīja.

EP pieņēma rezolūciju par tā saukto "Russiagate" iespējamo Krievijas iejaukšanos ES demokrātiskajos procesos. Galvenais uzsvars šajā rezolūcijā ir uz to, ka EP deputāte Ždanoka no 2004. līdz 2017.gadam, iespējams, ir darbojusies kā Krievijas Federācijas Federālā drošības dienesta informatore. Rezolūciju atbalstīja 433 no 507 balsojušajiem deputātiem.