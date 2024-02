Gražuļa gūtie 23 punkti neglābj Trento vienību no zaudējuma Itālijas A sērijas spēlē

Gražulis spēlēja 27 minūtes un realizēja četrus no pieciem divu punktu metieniem, četrus no astoņiem tālmetieniem un trīs no četriem soda metieniem. Viņa kontā arī septiņas atlēkušās bumbas, viena kļūdas, divas piezīmes un četri izprovocēti sodi, noslēdzot maču ar efektivitātes koeficientu 25 un +/- rādītāju -3.