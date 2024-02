Valstiskā līmenī nav skaidrības, kā izglītot Latvijas sabiedrību par seksuālās veselības jautājumiem

Komisijas vadītāja Leila Rasima (P) vērsa uzmanību, ka par seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumu tiek runāts un diskutēts jau 30 gadus, bet joprojām nav panākts produktīvs rezultāts. Kā piemēru viņa minēja, ka 2021.gadā Latvijā kopumā 443 bērni piedzima meitenēm vecumā no 10 līdz 19 gadiem, bet 2022.gadā veikts 31 aborts 15 līdz 17 gadus vecām meitenēm. Tāpat Latvija ir otrajā vietā Eiropas Savienībā (ES) pēc HIV un AIDS transmisiju skaita. Pieaugoša tendence ir arī datiem par bērniem, kas cietuši no seksuālas vardarbības.

Komisijas sēdē "Centrs Dardedze" publiskoja aptauju datus par potenciāli kaitējošu seksuāla uzvedību bērnu vidū. Tā liecina, ka kopumā ar seksuālās darbībām vai komentāriem līdz 16 gadu vecumam saskārušies 56% bērnu, no kuriem 39% saskārušies ar to skolā, no draugiem vai klasesbiedriem. 41% no cietušajiem nav sapratis notiekošā nozīmi, bet 26% pēc minētajām darbībām jutušies slikti. Tikai 12% bērnu izstāstīja par notikušo tuviniekiem un tikpat saņēma psiholoģisku atbalstu.