Piecu gadu laikā par nacionālā, etniskā un rasu naida izraisīšanu Latvijā notiesātas astoņas personas

2020.gadā uzsākti astoņi kriminālprocesi, savukārt neviens no kriminālprocesiem, tajā skaitā no iepriekšējos gados uzsāktajiem, nav nosūtīts kriminālvajāšanas uzsākšanai, 2021.gadā - uzsākti četri kriminālprocesi, tajā skaitā no iepriekšējos gados uzsāktajiem, nosūtīti kriminālvajāšanas uzsākšanai, 2022.gadā - uzsākti septiņi kriminālprocesi, neviens no kriminālprocesiem, tajā skaitā no iepriekšējos gados uzsāktajiem, nav nosūtīts kriminālvajāšanas uzsākšanai.