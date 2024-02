Porziņģis sezonas pirmajā daļā bijis starp efektīvākajiem uzbrukuma ieročiem visā NBA

Basketbolā garā spēlētāja efektivitāti bieži vien nosaka viņa dotības tā sauktajās "pick and roll" vai "pick and pop" situācijās. Šīs kombinācijas pašā klasiskākajā versijā garais spēlētājs perimetra basketbolistam no viņa komandas pieliek aizsegu un tad vai nu dodas uz grozu, vai arī paliek uz tālmetiena līnijas.