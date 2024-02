Viņa uzskaitīja visus Baidena "grēkus", sākot no Teksasas štata vēlmes atdalīties, augstās inflācijas un bezdarba līdz "hegemona" ietekmes samazināšanai līdz nullei. Netika aizmirsta arī ASV karaspēka izvešana no Afganistānas. Līdz ar to Skabejeva savu monologu noslēdza ar atziņu, ka Baidena pārvēlēšana ir tas, kas Krievijai nepieciešams. Tā teikt, Putina teiktais, ka dod priekšroku Baidenam, nekādā veidā nemazina propagandistu ņirgas par viņu.