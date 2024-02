"Zinu, ka tiek gatavoti jauni un vareni lēmumi! Paldies! Mēs jūtam jūsu atbalstu gan valsts līmenī, gan cilvēciskā - mēs jūtamies kā brāļi un māsas. Jūsu palīdzība ir nenovērtējama, neatkarīgi no tā, vai runa ir par militāro palīdzību, vai par vēstuli Ukrainas karavīriem frontē," deputātiem sacīja Augstākās Radas priekšsēdētājs.

Viņš norādīja, ka no kara sākuma Latvija atbalstījusi Ukrainu ar vairāk nekā 371 miljonu eiro, kas ir viens procents no valsts iekšzemes kopprodukta. Pērn Latvija apmācīja vairāk nekā 3000 ukraiņu karavīrus, nodrošināja ārstēšanu un rehabilitāciju vairāk nekā 250 ievainotajiem karavīriem.

"Ja runājam sirds valodā, mēs esam jums pateicīgi par palīdzību un saprotam, ka nav vienkārši atrasts jaunus un jaunus resursus, lai to turpinātu. Bet mums ir jācīnās tālāk. Mums ir jābūt stipriem un jāpalielina spiediens uz agresoru. Eiropas Savienības 12.sankciju kārta bija svarīgs elements. [..] Agresorvalsts, krievu oligarhi un ietekmes aģenti dienu no dienas meklē jaunus veidus, kā apiet sankcijas. Tāpēc mums ir jāturpina strādāt un dažreiz jāpaveic vairāk, īpaši likumdošanas jomā, lai to nepieļautu," teica Stefančuks.