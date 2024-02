Lielbritānijas karaliskās ģimenes senči, kuri sirguši ar vēzi

Arī Karalienei Mātei, karaļa Čārlza III vecmāmiņai, dzīves laikā tika diagnosticētas vairākas vēža formas. Biogrāfs Viljams Šokross savā 2009. gada grāmatā "The Queen Mother: The Official Biography" atklāja, ka Elizabetei 1966. gadā tika izoperēts resnās zarnas vēzis. Vēlāk, 1984. gadā viņai tika diagnosticēts krūts vēzis un arī tika veikta operācija. Karaliene Māte mira 101 gada vecumā no vecuma.