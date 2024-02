Latvijas biatlona finanšu sāga: LBF šajā sezonā pieauguši izdevumi

Tiek uzsvērts arī tas, ka slēpju servisa materiālu izmaksas ir ievērojami pieaugušas, jo IBU rīkotajās sacensībās no 2023./2024.gada sezonas vairs nedrīkst izmantot fluoru saturošus slēpju apstrādes materiālus. Tāpēc bija nepieciešami papildu ieguldījumi, iegādājoties jaunus slēpju smērēšanas materiālus.

Federācija norāda arī to, ka ziedojumi kā viens no finansējuma piesaistes avotiem nav nekas neierasts un to izmanto arī citas sporta federācijas, piemēram Latvijas kamaniņu sporta federācija.