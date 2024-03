Gada ienākumu deklarāciju iesniegšana sākusies! 1. marta nakts kaislības sociālajos tīklos

No šodienas iedzīvotāji var sākt iesniegt gada ienākumu deklarācijas par 2023. gadu, lai atgūtu nodokļu pārmaksu, informēja Valsts ieņēmumu dienesta (VID) pārstāvji. Iedzīvotāji, kam tas jādara obligāti, var iesniegt deklarācijas trīs mēnešu laikā, līdz pat 1. jūnijam, bet brīvprātīgi, attaisnoto izdevumu atgūšanai, to var darīt trīs gadu garumā. Netrūkst gan to, kuri vēlējušies iesniegt deklarāciju pirmajās nakts stundās.