VIDEO ⟩ "Aiz priekškara": Kremļa propagandisti paredzami reaģē uz Navaļnija bērēm

"Viņi gatavojas uzbrukt mūsu teritorijai un izmanto labākos iespējamos spēkus. Bet mēs atceramies to cilvēku likteni, kuri mēģināja iebrukt mūsu teritorijā, un, protams, viņu liktenis būs daudz traģiskāks par visu, ar ko mēs varētu saskarties. Viņiem ir jāsaprot, ka arī mums ir ieroči. Ieroči, kas var sakaut viņus viņu pašu teritorijā, un, protams, tas viss ir ļoti bīstami, jo tas faktiski var izraisīt kodolieroču izmantošanu. Vai viņi to nesaprot? Tie ir cilvēki, kas nav piedzīvojuši smagu pieredzi. Viņi par to ir aizmirsuši, bet mēs to esam izdzīvojuši, piemēram, Kaukāza karā un tagad Ukrainas konfliktā," klāstīja Putins.