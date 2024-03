Nosauktas Rīgā gaidāmo olimpiskās kvalifikācijas basketbola maču cenas

Jau no pirmās dienas tirdzniecībā būs pieejamas biļetes uz visām deviņām spēlēm – 6 cīņām apakšgrupu turnīros, abiem pusfināliem un finālspēli. Uz katru spēli biļete jāiegādājas atsevišķi – komplektu nav. Vienā pirkumā varēs iegādāties līdz 10 biļetēm.

Uz apakšgrupu turnīru spēlēm biļetes maksās no 15 līdz 69 EUR, uz pusfināla spēlēm no 19 līdz 79 EUR, uz finālspēli no 19 līdz 99 EUR (skatīt attēlā zemāk). Bērniem līdz 6 gadu vecumam (ieskaitot) biļete nav nepieciešama, ja bērns neaizņem atsevišķu sēdvietu.