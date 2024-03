Doles salā maisos atrastas cilvēka mirstīgās atliekas

Pēc tam viņi to nometuši no balkona, un maisos ieliktais līķis pie daudzdzīvokļu nama atradies vēl pāris dienas.

Līdz ar to kriminālprocess kvalificēts pēc Krimināllikuma 117. panta 5. punktā un 228. panta otrajā daļā paredzētām noziedzīga nodarījuma sastāva pazīmēm – par slepkavību, ja pēc tās izdarīta līķa apgānīšana un par neapbedīta līķa apgānīšanu, ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās.

Par Krimināllikuma 117. panta 5. punktā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu likumā paredzēts mūža ieslodzījums vai brīvības atņemšana uz laiku no desmit līdz 20 gadiem un probācijas uzraudzība uz laiku līdz trim gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas. Par Krimināllikuma 228. panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu paredzēta brīvības atņemšana uz laiku līdz trim gadiem vai īslaicīga brīvības atņemšana, vai probācijas uzraudzība, vai sabiedriskais darbs, vai naudas sods. 2024. gada 15. februārī vienam no vīriešiem piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums, otram vīrietim tiesa atteica piemērot apcietinājumu, līdz ar to viņam piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis.