Notikusi aizķeršanās biļešu tirdzniecībā OS basketbola kvalifikācijas turnīram Rīgā

Kvalifikācijas turnīrs no 2. līdz 7.jūlijam notiks "Arēnā Rīga". Tajā Latvijas vīriešu basketbola izlase savā apakšgrupā tiksies ar Filipīnām un Gruziju, bet otrā apakšgrupā spēkus mēros Brazīlija, Kamerūna un Melnkalne.

Uz apakšgrupu turnīru spēlēm biļetes maksā no 15 līdz 69 eiro, uz pusfināla spēlēm biļešu cenas ir no 19 līdz 79 eiro, bet uz finālspēli biļetes var iegādāties no 19 līdz 99 eiro. Bērniem līdz sešu gadu vecumam ieskaitot biļete nav nepieciešama, ja bērns neaizņem atsevišķu sēdvietu.