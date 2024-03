Vislielākais nāves gadījumu skaita pieaugums bijis bīstamajos braucienos pāri Vidusjūrai - no 2411 gadījumiem 2022.gadā līdz 3219. Tas tomēr tālu atpaliek no esošā rekorda - 2016.gadā Vidusjūrā reģistrētajiem 5136 nāves gadījumiem, kad liels skaits sīriešu un afgāņu bēga no bruņotiem konfliktiem uz Eiropu.