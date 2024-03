Okupācijas muzeja dedzināšanā iesaistītā Marija Dzene savā "Facebook" profilā norāda, ka nāk no Ilūkstes Latgalē. Viņa, atšķirībā no Lukjanoviča, politiska rakstura informāciju nepublicē. Ieraksti pamatā ir sadzīviska rakstura, daudz savu bilžu. Viens no pēdējiem pārpublicēts sižets par to, ka Latvijā brīdina par sliktas kvalitātes narkotikām.