1000 kilometri pie tuktuka stūres Šrilankā: spītīgie ziloņi, ziņkārīgie policisti un dabas skaistums

Mirisa, protams, arī tūristiska, kā jau pludmales pilsēta, taču no pūļiem var viegli izvairīties, ja paiet kaut vai 100 metrus tālāk no galvenās ielas. Arī mūsu naktsmītne atradās klusā vietā, to dažkārt apciemojot spalvainajiem sirotājiem – vietējo pērtiķu baram. Šeit ir virkne mājīgu kafejnīcu, un mēs ar uzviju izbaudījām to, kā mums visvairāk pietrūka pēc dzīves Āzijā, – svaigus vietējos augļus. Kokosrieksti, marakuja, ananasi, mango, mangustīni u.c augļi – tos ēdām cik uziet.