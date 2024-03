Kāpēc kvalitatīvas priedes izaudzēt ir grūti un dārgi

Meža īpašnieks, ar augstāko izglītību mežu zinātnēs un vairāku gadu desmitiem lielu pieredzi saimniekošanā, no Tukuma puses Dzintars Laivenieks arī piekrīt, ka bez repelentu un papildus aizsardzības izmantošanas priežu jaunaudzēs, mežu izaudzēt nav iespējams: ”Tāpēc pat atteicos no Eiropas savienības naudas, vienai savai jaunaudzei netālu no Zantes, jo, ja izkopj kā prasa Eiropas regula – visu vienkārši noēd, apkož galotnītes, apgrauž mizu. Priežu stādi ir jāsmērē ar repelentiem 3-5 gadus. Ar eglēm ir sarežģītāk, tām pat 20-30 gadus vecām tiek apgrauzta miza.”