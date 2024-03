Par vīrieša nāvi no krītošas lāstekas Rīgā policija sāk kriminālvajāšanu

2023. gada 13. decembrī Rīgā, Latgales priekšpilsētā, krītot ledum no daudzdzīvokļu mājas, ievainojumus guva un mira 1941. gadā dzimis vīrietis .

Par aizdomās turēto tika atzīta viena persona, kas bija pārkāpusi Rīgas Domes saistošo noteikumu nr. 146 (Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi) 3. punktu un 12.1.3. punktu. Proti, kā atbildīgā persona nebija nodrošinājusi sniega un ledus notīrīšanu no būves jumta un lāsteku nolaušanu, lai nepieļautu to krišanu no jumta.