Visticamāk, Rīgā neīstenos metrobusu līnijas projektu. Naudu virzīs Dienvidu tilta ceturtajai kārtai

Rīgas mērs un komitejas vadītājs Vilnis Ķirsis (JV) aicināja no sēdes darbakārtības izņemt jautājumu par sabiedriskā transporta līnijas un ar to saistītās veloinfrastruktūras izbūvi Dzelzavas ielas posmā no Jorģa Zemitāna tilta līdz Juglas ielai.