Burtu kombinācija FPV latviskojot nozīmē "pirmās personas skats". Pilots brillēs vai uz ekrāna redz to, ko redz drona kamera. Tāpēc ar to var mest lādiņus vai dronu ietriekt mērķī.

"Šos dronus komplektē no Ķīnas detaļām un Ukrainai pa tiešo tās netiek piegādātas. Tāpēc mēs tās iepērkam no Eiropas savienības.

No tā, ko es esmu dzirdējis – nezinu, cik no tā ir taisnība, bet tas, ko dzirdēju –Lielbritānija nodeva kaut kādu daudzumu ar droniem. Un no tiem vairāk kā puse nepacēlās gaisā.