Lieldienās Rīgā ieplānots plašs aktivitāšu un pasākumu klāsts

No otrdienas, 26. marta, līdz 7. aprīlim katru dienu, izņemot pirmdienas, no plkst. 10 līdz 18 "Rīgas Jūgendstila centrā" būs skatāma izstāde "Jūgendstila Lieldienas". Izstādē būs apskatāmi Lieldienu tematikai veltīti rotājumi un 20. gadsimta sākuma priekšmeti no muzeja krājuma. Apmeklējumam būs derīga ieejas biļete muzejā.