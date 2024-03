Astoņas idejas, kā pavadīt Lieldienas dažādās Latvijas vietās

Rīgas Porcelāna muzejā norisināsies radošā darbnīca, kurā būs iespējams uzzināt par Latvijā ražotiem porcelāna izstrādājumiem, kā arī dekorēt porcelāna šķīvjus Lieldienu tematikā ar virsglazūras krāsām. Pasākums norisināsies no 28. līdz 30. martam no plkst. 11.30 līdz 13.30 un no plkst. 15 līdz 17. Aktivitātes būs piemērotas bērniem no sešu gadu vecuma. Nepieciešams iepriekš pieteikties, jo vietu skaits ir ierobežots.