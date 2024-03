"Swedbank" brīdina nedot maksājumu kartes un to PIN kodus svešiem cilvēkiem.

Viens no iemesliem, kas apgrūtina krāpšanas gadījumu novēršanu, ir arī nepatiesas informācijas sniegšana bankas darbiniekiem, skaidro "Swedbank" pārstāvji. Saziņā ar krāpniekiem klienti bieži vien ir ietekmēti, lai nesniegtu godprātīgas atbildes uz bankas darbinieku uzdotajiem jautājumiem. Precīzas informācijas sniegšanai un pēc iespējas ātrākai rīcībai ir ļoti liela nozīme situācijas noskaidrošanā un centienos ierobežot tālākās krāpnieku darbības.

Ja bankai vai klientam rodas šaubas par maksājumu kartes drošību, to nekavējoties bloķē. Vienlaikus tiek pasūtīta jauna maksājumu karte.

Tāpat bankas pārstāvji uzsver, ka maksājumu kartes nekad nesūta ar kurjeru - jaunu maksājumu karti klients vai nu saņem savā pastkastītē, vai nu bankas filiālē. Maksājumu karte nedarbojas, kamēr klients pats to neaktivizē. Tādēļ pat, ja kāds izņemtu piegādāto maksājumu karti no pastkastītes, tajā brīdī tā vēl nav derīga.

Pirms kāda laika parādījās jauns krāpšanas veids, kad iedzīvotāji noticēja viltus policijas vai "valsts drošības dienestu darbiniekiem", kuri izkrāpa no iedzīvotājiem skaidru naudu. Apvārdojot klientus, ka skaidrā nauda jānodod "drošai glabāšanai" vai ka tā paredzēta "izmeklēšanas vajadzībām", lai it kā atklātu "nelikumības", cilvēki paši to nodeva ļaundaru rokās.