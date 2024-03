VIDEO ⟩ Raidījums pēta, cik pelna valsts kapitālsabiedrību padomju locekļi, kuri savieno vairākus amatus

Tas nozīmēs, ka, piemēram, Jevgēnijs Belezjaks varēs turpināt vienlaikus būt triju kapitālsabiedrību padomēs AS "Rīgas siltums" (alga - 3 300 eiro), valsts AS "Latvijas autoceļu uzturētājs" (alga - 2214 eiro) un SIA "Getliņi Eko" (alga - 2400 eiro) pēc rakstiskas atļaujas saņemšanas no akcionāra.

Bet Andris Liepiņš arī turpmāk likumīgi apvienos darbu triju kapitālsabiedrību padomēs SIA "Rīgas nami" (alga - 2160 eiro), VAS "Latvijas Dzelzceļš" (alga - 2208 eiro) un AS "airBaltic" (alga - 3201 eiro).