Igaunijas prezidents: Ukrainas uzbrukumi militāriem un karu atbalstošiem mērķiem Krievijā ir pilnīgi likumīgi

"Kara laikā Ukrainas aizsardzības spēkiem ir likumīgas tiesības iznīcināt Krievijas armijai nepieciešamo infrastruktūru, ja tas ir saistīts ar raķešu un bezpilota lidaparātu uzbrukumiem Ukrainas civilajiem un enerģētikas objektiem no tuva attāluma vai no tālienes," piebilda Kariss.

"Šis ir karš, kurā no vienas puses uzbrūk koloniālistiskais ļaunums, bet no otras puses aizstāvas starptautiskās tiesības, valstu neatkarība. Tagad runa ir par uzticību mērķim un pēc iespējas ātrāku nepieciešamo līdzekļu atrašanu, lai mēs patiešām varētu noturēt to, kas mums ir," sacīja Kariss, piebilstot, ka "Rietumvalstis var uzkrāt, cik lielus munīcijas, ieroču un aprīkojuma krājumus vien tās vēlas, bet, ja ukraiņiem aizsardzības cīņās visa trūkst, tad saviem krājumiem nav nozīmes".