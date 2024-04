VIDEO ⟩ Publicēts video, kurā Krievijas "kara varonis" Dagestānā ubago pie pašvaldības ēkas durvīm

Sociālo tīklu platformā "X" izplatās Dagestānas republikas galvaspilsētā Derbentā uzņemts video, kurā redzams, kā karavīrs, kurš atgriezies no Krievijas kara Ukrainā, pie kādas pašvaldības ēkas durvīm garāmgājējiem lūdz pārtiku, vēsta Ukrainas medijs "The New Voice of Ukraine".