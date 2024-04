12.maijā Sidorovs informējis par to, ka ostā nav redzams neviens Ukrainas benzīnvedējs, lai gan tie pie ostas bijuši pastāvīgi. Tajā pašā dienā vīrietis nosūtīja fotoattēlu, kurā Uzvaras parkā aiz sētas redzams smilšains laukums un melnas krāsas auto. Sidorovs informējis, ka minētajā vietā notiek pieminekļa nojaukšanas darbi un apgalvojis, ka starp smilšu kaudzēm ir noslēpta traktoristu, kas veic šo nojaukšanu, personīgā automašīna.

Tālākais apsūdzības izklāsts liecina, ka Sidorovs "Telegram" sūtījis informāciju par redzamiem karakuģiem un to, ka saskaņā ar citu taksistu novērojumiem lidostā esot pilns ar militāristiem. Tāpat vīrietis sūtījis foto ar auto, uz kuras bagāžas nodalījuma redzama uzlīme ar pārsvītrotu Putina galvu. Apsūdzētais arī sūtījis foto ar kāda Rīgas centra veikala skatlogu, kurā redzama zīme Ukrainas karoga krāsās ar uzrakstu krievu valodā "Krievijas militārais kuģi, ej na*uj".

11.jūnijā Sidorovs sūtījis informāciju, ka todien bijis daudz pasūtījumu no militārpersonām, kuras braukušas no Rīgas uz Lielvārdes bāzi. Sidorovs apgalvojis, ka militārpersonas esot bijušas alkohola reibumā un tās vestas uz bāzi no bāriem.