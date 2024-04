VIDEO ⟩ Līdz ar "pazudušiem" degvielas čekiem "Jaunās Vienotības" likstas turpinās

Līdz ar bijušā premjera Krišjāņa Kariņa paziņojumu par atkāpšanos no ārlietu ministra amata, ko viņa partijas biedri no "Jaunās Vienotības" (JV) dēvē par atbildīga Rietumu politiķa rīcības paraugu, speciālo lidojumu skandālam punkts nav pielikts. Gan prokuratūras sāktais kriminālprocess, gan Valsts kontroles revīzijas ziņojums var radīt jautājumus arī par Kariņa bijušo biroja darbinieku lomu. Daļa no viņiem strādā arī pie tagadējās premjeres Evikas Siliņas (JV). Nav beidzies arī otrs skandāls – par iespējamām aplokšņu algām "Vienotības" birojā. Latvijas Televīzijas raidījums "De Facto" vēsta, ka KNAB nupat sodījis JV par atsevišķiem pārkāpumiem, par kuriem iepriekš ir stāstījis atlaistais partijas darbinieks Normunds Orleāns.