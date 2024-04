"Jā, man ir sāpe." Elīna Didrihsone atklāj, ka joprojām neizdodas tikt pie vēl viena bērna

"Jā, man ir sāpe par to, ka es nevaru otrreiz palikt stāvoklī, vismaz pagaidām. Iepriekš tas sāpēja ļoti, jo es to gaidīju to kā ikmēneša džekpotu, tagad esmu jau ar to samierinājusies, bet es ticu, ka tas nav uz visu dzīvi, jo es gribu četrus bērnus. Es pacietīgu gaidu, cerot, ka Dievs dos īstajā laikā," dalās Didrihsone.