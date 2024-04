Izvērtētas vairāk nekā 20 kapitālsabiedrības un to iespējama dalība kapitāla tirgū

Pēc tam, kad sadarbībā ar pārējiem Baltijas valstu elektroenerģijas pārvades sistēmas operatoriem pabeigs Baltijas elektroenerģijas sistēmas sinhronizāciju ar kontinentālās Eiropas elektrotīkliem projektu, apsverama daļēja AS "Augstsprieguma tīkls" kotēšana, pirms tam veicot attiecīgus grozījumus normatīvajos aktos.

No Rīgas pašvaldības kapitālsabiedrībām biržā varētu nonākt SIA "Rīgas ūdens", kas obligāciju emisiju plāno 2025.-2026.gadā, un SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" ar sākotnējo publisko piedāvājumu.

Tāpat valdība augsti vērtē to, ka arvien vairāk privāto uzņēmumu dalību kapitāla tirgū vērtē kā labu alternatīvu finansējuma piesaistei, jo tikai valstij kopā ar privāto sektoru izdosies nodrošināt to, ka kapitāla tirgus attīstās un dod pienesumu Latvijas ekonomikas ilgtspējīgai attīstībai. FM norāda, ka darbs pie kapitāla tirgus attīstības neaprobežojas tikai ar valsts un pašvaldību uzņēmumiem un to daļu kotēšanas biržā. Joprojām turpinās atbalsta programmas darbība, lai sniegtu atbalstu tiem uzņēmumiem, kas gatavojas dalībai biržā, kā arī tuvākajā laikā noslēgsies darbs pie IPO fonda izveides.