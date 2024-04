Paziņoti Latvijas labākie darba devēji 2023. gadā

Tikmēr otro vietu ieguva AS "Swedbank", bet trešo - SIA "Latvijas aptieka".

Kā labākais darba devējs valsts sektorā 2023.gadā tika apbalvota Rīgas Stradiņa universitāte.

Apbalvojumu "Gada izaugsme" saņēma SIA "Euro Live Technologies".

Apbalvošanas ceremonijā paziņoti arī labākie darba devēji 2023.gadā reģionālajā griezumā. Tostarp Vidzemes reģionā par labāko darba devēju pērn atzīta AS "Fazer Latvija", otro vietu ieguva AS "Cēsu alus", bet trešo - AS "Valmieras stikla šķiedra".

Kurzemes reģionā kā labākais darba devējs pagājušajā gadā tika apbalvots SIA "Lauma Fabrics", otrajā vietā ierindojās SIA "Brabantia Latvia", bet trešo vietu ieguva AS "Diāna".

Zemgales reģionā pirmo vietu ieguva AS "Virši-A", kam sekoja AS "Dobeles dzirnavnieks" un SIA "Bauskas alus", bet Latgales reģionā par labāko darba devēju tika atzīts AS "Latvijas maiznieks", otro vietu ieguva SIA "Rēzeknes gaļas kombināts", bet trešā vieta tika piešķirta AS "Latgales piens".