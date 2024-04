"Latvijas attīstībai" komentē "Re:Baltica" pētījumu par partijas nelikumīgo finansēšanas shēmu

Donskis piekritis, ka iztaujāto liecībās bijušas skaidri redzamas partijas nelikumīgas finansēšanas pazīmes, taču krimināllietas izbeigtas, jo kriminālatbildība sākas, ja nelikumīgi ziedoti lieli apmēri jeb 50 minimālās algas. 2018./2019.gadā tie būtu aptuveni 21 000 eiro. KNAB priekšnieka vietniece Ineta Cīrule piebildusi, ka apšaubāmos ziedojumus bijusi doma summēt un apvienot vienā lietā, jo skaidri redzams, ka ziedotāji saistīti un labumu gūst viena partija, taču tam nav piekritis prokurors Māris Leja. Viņš skaidrojis, ka lielo apmēru avotam jābūt vienai fiziskai personai. KNAB tagad rosina likumu mainīt un noteikt, ka kriminālatbildībai pietiktu ar būtiskiem apmēriem jeb 10 minimālajām no viena avota.

Vienlaikus KNAB var administratīvi prasīt atmaksāt daļu naudas, kuru uzskata par nelikumīgi ziedotu - ja cilvēks atzinis, ka bijis starpnieks, vai arī ja viņš ziedojis it kā no seniem uzkrājumiem vai pērnā gada ienākumiem, bet summa pārsniedz 30% no saņemtā. KNAB izdevis 13 šādus lēmumus un prasa LA atmaksāt 32 756 eiro. Trīs starpnieku ziedojumus partija piekrita atmaksāt, samaksājot 7353 eiro, bet pārējos gadījumos apstrīdēja KNAB lēmumus tiesā.