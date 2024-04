VIDEO ⟩ Mākslinieks Brekte komentē ažiotāžu ap video "Gatavosim kopā ar Kristianu Brekti"

"Sakarā ar šobrīd pret maniem kulinārijas video vērstajiem komentāriem, jāsāk ar to, ka sabiedrība, atšķirībā no mākslas nozares, vēl aizvien nav vienojusies par mākslas definīciju. Satraucošs ir fenomens, ka cilvēki bez izpratnes un nozares izglītības pieņem, ka zina, kas ir un kas nav māksla. Nepastāv jautājuma forma, domas un uzskatu fleksibilitāte, iestājas kategoriskums. Atgādināšu, ka viens no Padomju Savienības saukļiem bija "māksla pieder tautai". Ieva Rupenheite vienā no saviem rakstiem skaidro frāzes būtību: “Ierastais skaidrojums ir aptuveni tāds – ja tautas masām kādas mākslas izpausmes nav saprotamas, tātad tās nav atbalstāmas vai arī – tās ir pat kaitīgas, naidīgas utt." Rodas jautājums "vai mūsu valsts politiķi pārstāv šo padomju ideoloģiju un turpina to izplatīt, atraujot sabiedrību no Rietumu filozofiskajiem un mākslinieciskajiem sasniegumiem mākslas fenomena pētīšanā un attīstībā?" norāda Brekte.