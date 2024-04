Šķīrējtiesa JVLMA padomes prasību par Prāņa acelšanu vērtē kā prettiesisku

LTV ziņoja, ka pēc rakstiska lēmuma saņemšanas padome to izvērtēs un ar atzinumu vērsīsies pie Senāta. Ja būs nepieciešamība, padome neizslēdz jurista piesaistīšanas variantu.

Padomes iepriekšējā priekšsēdētāja Helēna Demakova, kura no šī amata atkāpās 16.martā, LTV iepriekš norādīja, ka padome saņēmusi informāciju, ka Prānis par iespējamo seksuālo uzmākšanos akadēmijā esot zinājis ilgstoši, jo studentes viņu par to esot informējušas, bet nekāda rīcība nav sekojusi. Prānis to noliedzis.