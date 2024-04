Prānis atkāpies no Latvijas Mūzikas akadēmijas rektora amata

"Esam nonākuši strupceļā! Saprotu, ka šādos apstākļos mana palikšana rektora amatā tikai apgrūtinās akadēmijas darbu, jo nav iespējams turpināt darbu ar padomi, kura, kā atzīts, rīkojas prettiesiski, bet sagaida no manis atbildību par man nezināmo, jo vēl līdz šim brīdim neesmu informēts, ko tad es neesmu izdarījis no tā, ko varēju. Nebūs iespējams aizstāvēt akadēmijas intereses Kultūras ministrijā, kura jau kopš 11.marta uzskata, ka mana atkāpšanās "noņems spriedzi", un tagad ciniski man pārmet to, ka cīnos pret padomes prettiesisko rīcību," akcentē Prānis.