SIF piesaista ekspertus "Re:Baltica" projekta atbilstības izvērtēšanai. Sūdzas par "nepamatotu" kritiku

"Atšķirībā no medijiem, kas var brīvi izvēlēties, kad tiek publicēta kāda informācija, mums kā valsts iestādei ir krietni vien mazākas elastības iespējas, īpaši tad, ja atskaites datums ir ietverts līgumā. Šobrīd projektu gala atskaišu izvērtēšanas process iet savu ierasto gaitu," uzsver SIF.

SIF arī atzīmē, ka gada laikā fonda dažādu programmu projektu konkursos vidēji iesniedz ap 750 projektiem, no kuriem tiek apstiprināti ap 400. No 2018.gada SIF izveidots jauns projektu pieteikumu dizains, lai padarītu vieglāku projektu iesniegšanu, skaidrāku un caurspīdīgāku visu konkursa posmu no iesniegšanas un vērtēšanas līdz rezultātu paziņošanai.