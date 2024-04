Bļugers un "Canucks" jau priekšlaicīgi uzzinājuši savus pretiniekus "play-off" pirmajā kārtā

"Canucks" kā Klusā okeāna divīzijas uzvarētājiem būs jātiekas ar vienu no divām "wild card" komandām. Ņemot vērā, ka "Canucks" ir vājākā no divām Rietumu konferences divīziju uzvarētājām, tai pirmajā kārtā būs jātiekas ar spēcīgāko no "wild card" komandām jeb Nešvilas "Predators".