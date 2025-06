Medijs: Krievijas vadonis kara vajadzībām izlaupa pensiju fondus

"Joprojām ir resursi rezervju veidā, piemēram, Labklājības fonds. Joprojām ir manevrēšanas iespējas budžetos. Tāpēc Krievijas ekonomika ir stabila un noturīga pret īstermiņa satricinājumiem," saka Prokopenko. Tomēr ilgtermiņā tā nav līdzsvarota. Par to liecina tas, cik nevienmērīgi dažādās iedzīvotāju grupas Krievijā gūst labumu. Kopš kara sākuma nabadzīgākie iedzīvotāji ir kļuvuši nabadzīgāki, bet bagātākie – bagātāki.

Plaisa starp bagātajiem un nabadzīgajiem palielinās arī tāpēc, ka Putins iztukšo civilās ekonomikas daļu sava militārā aparāta vajadzībām. Viņš ir gatavs daudz ko upurēt, lai veicinātu kara mašinēriju. Kremlis iegulda trešdaļu no visiem valsts izdevumiem aizsardzībā – kopumā septiņus procentus no gada ekonomikas produkcijas.

Tas ir tāpēc, ka Kremlis no naftas pārdošanas pelna mazāk, jo naftas cena krītas. Prokopenko uzskata, ka tas ir liels ekonomisks risks Putinam: "Krievijas budžets ir lielā mērā atkarīgs no naftas eksporta. Taču ieņēmumi no naftas samazinās. Tā rezultātā budžets arvien vairāk izjūt iztrūkumu, kā liecina jaunās Finanšu ministrijas aplēses". Tāpēc vēlākais līdz 2026. gadam izdevumi būs jāsamazina. Tas, visticamāk, neietekmēs armiju, bet skars civilo ekonomikas daļu.