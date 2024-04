Porziņģis šajā sezonā bijis viens no labākajiem NBA aizsardzības spēlētājiem

Porziņģis šajā sezonā nevarēja pretendēt uz kādu no tā sauktajiem sezonas beigu apbalvojumiem (trofejas un vieta simboliskajās izlasēs), jo viņš aizvadīja tikai 57 no 82 spēlēm. Līgas noteikumi paredz, ka spēlētājs uz kādu no apbalvojumiem var pretendēt tikai tad, ja laukumā devies vismaz 65 no 82 mačiem. Tāpat spēle tiek ieskaitīta tikai tad, kad spēlētājs konkrētajā mačā nospēlē vismaz 20 minūtes.