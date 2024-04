"Es stulbi iekritu." Leģendārais kultūras žurnālists Andrejs Volmārs nikns uz Artusu Kaimiņu

LTV žurnālists neatceras, kas konkrēti bija pēdējais piliens, kurš lika piecelties un interviju pamest. "Godīgi sakot, negribu to pat atcerēties. Vienīgais, par ko sevi vainoju, ka neaizgāju no šīs intervijas ātrāk. Gribēju būt solīds. Taču ar šādu deģ…rātu nevar būt solīds," teic kultūras žurnālists. Interviju viņš nav noskatījies. "To daru apzināti, jo zinu, ka man, tēlaini izsakoties, no tā visa nāks vēmiens. Varbūt noskatīšos pēc kāda laika, bet pagaidām piedzīvotās negatīvās emocijas ir pārāk svaigas," neslēpj Andrejs.