Aizsaulē devusies Dziesmu un deju svētku goda virsvadītāja Skaidrīte Darius

Darius bija tautas deju kopas "Sprigulītis" vadītāja no tās dibināšanas 1953.gadā. 1976.gadā, kad Austrālijas latviešu tautas deju kopas "Jautrais pāris" no Sidnejas un "Sprigulītis" no Kanberas uzstājās daudzviet pasaulē ar uzvedumu "Saules josta", kolektīvi apvienojās un kļuva par vienotu ansambli. Deju kopas "Saules josta" horeogrāfe no paša sākuma bija Darius.