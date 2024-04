Lietuvas uzņēmums panāk "About You" preču zīmes ierobežojumus ES

ES Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO) ir daļēji apmierinājis Lietuvas uzņēmuma lūgumu un atzinis "About You" preču zīmi par spēkā neesošu 25. un 35.klasē: apģērbi, apavi, galvassegas, kā arī tiešsaistes mazumtirdzniecībā (rokassomas, tekstilizstrādājumi, apģērbi utt.).

"About You" preču zīme būs spēkā neesoša apģērbu, apavu, galvassegu tirdzniecībā tiešsaistē, kā arī rokassomu, apģērbu, tekstilizstrādājumu un līdzīgu preču mazumtirdzniecībā.

Vācijas zīmola "About You" agresīvā reklāmas kampaņa Lietuvā un maldinošā līdzība ar lietuviešu zīmolu "Aboutwear" radīja zaudējumus Lietuvas kompānijai un tai bija jāpielāgo sava uzņēmējdarbības stratēģija, sacīja "Utenos trikotažas" valdes priekšsēdētāja Dovile Tamosevičiene, piebilstot, ka EUIPO lēmums ne tikai atjauno taisnīgumu, bet arī parāda, ka uzņēmumiem ar miljardiem eiro lielu apgrozījumu ir jāievēro daudz mazāku uzņēmumu preču zīmes un cits intelektuālais īpašums.

Lietuvas uzņēmums 2022.gadā lūdza ES iestādēm atzīt preču zīmi "About You" par spēkā neesošu visā ES attiecībā uz identiskām precēm un pakalpojumiem, uz kuriem attiecas "Aboutwear" preču zīme "About Baltic Underwear", kas ES reģistrēta 2011.gadā.