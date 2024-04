Anete savu vecmeitu ballīti atcerēsies. Vispār to atcerēsies visa Latvija. Ne jau katrā ballītē pa ceļam gadās "Bolt" taksists, kurš trīs pasažierēm klātesot brauciena laikā pēkšņi noņem roku no stūres un uzliek to uz sava dzimumlocekļa, kas izlīdis no biksēm. Jaunās sievietes par to neklusēja.