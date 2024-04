Tāpat grozījumos paredzēts papildināt zemūdens medībām pieejamo ūdeņu sarakstu un to ūdeņu sarakstu, kuros noteikts lašveidīgo zivju ieguves rudens liegums, kā arī pašvaldībām turpmāk atļauts papildus jau esošajam sarakstam noteikt ūdeņus, kuros drīkst iegūt invazīvos vēžus.

Grozījumos mainītas noteikumu normas, kas paredz, cik daudz zivju atļauts paturēt lomā. Turpmāk mencas atļautais loma apjoms samazināts no desmit uz piecām, vimbai palielināts no piecām uz septiņām un zutim samazināts no trim uz vienu. Atsevišķos ezeros, kuros zušiem nav iespējama brīva lejupmigrācija uz jūru, atļauts arī paturēt trīs zušus.