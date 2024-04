Partiju reitings pirms EP vēlēšanām: Līderpozīcijas saglabā NA

Aprīļa aptaujā atbalstu "Progresīvajiem" pauduši 6,6% respondentu, partijai "Latvija pirmajā vietā" (LPV) - 4,9%, "Apvienotajam sarakstam" (AS) - 4,3%, "Stabilitātei!" - 3,8%, bet "Latvijas attīstībai" (LA) - 3,2% aptaujāto. Salīdzinot ar marta aptaujas datiem pieaudzis atbalsts "Progresīvajiem", kuriem pirms mēneša atbalstu pauda 5,7% aptaujāto, bet balsotāju loks nedaudz samazinājies LPV, par kuriem iepriekš vēlēt bija gatavs 5,1%. Martā "Stabilitātei" atbalstu bija izteikuši 4,1%, LA - 4%, bet AS - 3,8%.

21,5% aptaujātajiem aprīlī bijis grūti pateikt, par ko viņi balsos EP vēlēšanās, savukārt 18,4% atzina, ka vēlēšanās nepiedalīsies. Salīdzinot ar aptauju martā, ir pieaudzis to gan to cilvēku skaits, kuriem ir grūti pateikt savu iespējamo izvēli, gan to balsstiesīgo skaits, kuri nolēmuši vēlēšanās nepiedalīties.