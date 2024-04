"Celtics" treneris skaidro Porziņģa blāvo sniegumu uzbrukumā

Porziņģis šajā mačā guva vien sešus punktus, trāpot tikai vienu no deviņiem izpildītajiem metieniem. Latvieša trumpis šajā sezonā bija efektīva spēle ar muguru pret grozu jeb postā. Tomēr šajā spēlē trīs uzbrukumos, kuros Porziņģis metienu izdarīja no posta, latviešu basketbolists nebija precīzs.

Latvieša darbošanās postā bieži vien ir Bostonas "Celtics" uzbrukuma pamats, pat ja viņš metienu nemaz neizpilda. Mazula pēc spēles slavēja "Heat" aizsardzību, norādot, ka pretiniekiem izdevies Porziņģi aizstumt tālāk prom no groza.

"Viņi spēlēja fiziski. Viņi stūma [Porziņģi] tālāk prom no groza, sarežģījot mūsu iespējas izmantot sedzēja maiņas. Šajā sezonā tā [Porziņģa spēle postā] mums ir devusi dažādību uzbrukumā. Šādās situācijās ir jāpiestrādā pie brīvā laukuma izkārtošanas. Dažās no šīm epizodēm mums neizdevās to izdarīt," sacīja Mazula.